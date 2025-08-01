Fethiye'de "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ve AISIN Otomotiv işbirliğiyle yapılan tekne için D-Marin Göcek'te tören düzenlendi.

Törende konuşan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, teknenin Göcek'teki koylarda göreve başlamasıyla bölgedeki tekne sayılarının 5'e yükseldiğini söyledi.

Ege ve Akdeniz'de görev yapan tekne sayılarının ise 9 olduğunu belirten Kaptanoğlu, "TURMEPA 30. Yıl, sadece yeni bir tekne değil, çocuklarımıza bırakmak istediğimiz mavi mirasın güçlü bir parçası, geleceğe verilmiş bir temizlik ve sorumluluk sözü. 15 tonluk sıvı atık alım kapasitesiyle filomuzun en büyüğü olan TURMEPA 30. Yıl, daha fazla tekneye hizmet verecek, daha verimli çalışacak, daha geniş bir bölgeyi koruma altına alacak." dedi.

Kaptanoğlu, TURMEPA'nın Göcek'teki 5 teknesinin günlük 55 ton atık toplama kapasitesiyle denizleri korumaya devam ettiğini vurguladı.