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        Fethiye'de "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 14:03 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:03
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        Fethiye'de "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "TURMEPA 30. Yıl" atık alım teknesi göreve başladı.

        DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ve AISIN Otomotiv işbirliğiyle yapılan tekne için D-Marin Göcek'te tören düzenlendi.

        Törende konuşan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, teknenin Göcek'teki koylarda göreve başlamasıyla bölgedeki tekne sayılarının 5'e yükseldiğini söyledi.

        Ege ve Akdeniz'de görev yapan tekne sayılarının ise 9 olduğunu belirten Kaptanoğlu, "TURMEPA 30. Yıl, sadece yeni bir tekne değil, çocuklarımıza bırakmak istediğimiz mavi mirasın güçlü bir parçası, geleceğe verilmiş bir temizlik ve sorumluluk sözü. 15 tonluk sıvı atık alım kapasitesiyle filomuzun en büyüğü olan TURMEPA 30. Yıl, daha fazla tekneye hizmet verecek, daha verimli çalışacak, daha geniş bir bölgeyi koruma altına alacak." dedi.

        Kaptanoğlu, TURMEPA'nın Göcek'teki 5 teknesinin günlük 55 ton atık toplama kapasitesiyle denizleri korumaya devam ettiğini vurguladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise il sınırlarında atık alım tekne sayısının 30'a yükseldiğini dile getirdi.

        Muğla'da 71 atık alım tesisi bulunduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

        " Eskiden 'Suya atarsan kaybolur.' diye yanlış bir anlayış vardı. Oysa nasıl ki bir insanın kaldırabileceği yükün bir sınırı varsa, suyun da kaldırabileceği atığın bir sınırı var. Günümüzde artan insan hareketliliği, özellikle turizm sezonunda koylarımızda ve denizlerimizde yoğun baskı oluşturmaktadır. İnsanoğlu, doğumundan ölümüne kadar bir karbon ayak izi bırakır. Yanlış tüketim alışkanlıkları nedeniyle atıkların bir kısmı doğrudan karaya, oradan da dereler ve yağışlarla denizlere taşınmaktadır. Bu durum, suyun kendi kendini temizleme kapasitesini aşmakta ve denizler adeta 'Artık yeter.' demektedir."

        Törene, AISIN Otomotiv Türkiye Başkanı Murat Ayabakan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay, Fethiye Liman Başkanı Çetin Çiftçi ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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