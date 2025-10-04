Muğla'da, Menteşe ve Çadır Lunga belediyeleri arasında iyi niyet mektubu imzalandı

–Muğla'da, "32. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" etkinlikleri kapsamında Menteşe Belediyesi ile Moldova Cumhuriyeti Çadır-Lunga Belediyesi arasında "İyi Niyet Mektubu" imzalandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, Muğla Büyükşehir Konservatuvarı Halk Dansları ve Çadır-Lunga Belediyesi Dans Topluluğu ekipleri tarafından dans gösterileri sahnelendi.

Menteşe Belediyesi ve Çadır-Lunga Belediyesi arasındaki "İyi Niyet Mektubu", Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Çadır-Lunga Belediye Başkanı Anatoli Topal tarafından imzalandı.

Törende konuşan Çadır-Lunga Belediye Başkanı Anatoli Topal, Menteşe'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Atılan imzayla kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceklerini belirten Topal, tüm Muğlalıları 8 Kasım'da Çadır-Lunga'da düzenlenecek festivale davet etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da imzalanan iyi niyet mektubunun hem belediyeler hem de halklar arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik açıdan kalıcı bağlar kuracağını dile getirdi.

Çadır-Lunga ile kardeş kent ilişkisi kurulmasına ilişkin iyi niyet mektubunu imzaladıklarını anlatan Aras, uluslararası iş birlikleri ve vizyoner projelerin, kentin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti. Aras, iyi niyet mektubuna iki halk arasındaki ortak değerleri desteklemek, karşılıklı bağları kuvvetlendirmek, ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, turizm, spor ve kentsel gelişim gibi alanlarda bilgi ve deneyim paylaşarak iş birliği yapmak amacıyla imza attıklarını kaydetti. - "İki kentin tarihi arasında bir dostluk köprüsü kuruyoruz" Çadır-Lunga'nın Menteşe gibi zengin bir kültürel mirasa sahip olduğuna dikkati çeken Aras, St. Dimitrie Kilisesi, hamamları ve etnografya müzesiyle yaşayan bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Aras, Menteşe'nin de yüzyıllardır ayakta duran Arasta Çarşısı, Karabağlar Yaylası, Saburhane Mahallesi gibi geçmişle bugünü buluşturan eşsiz değerlere sahip olduğuna vurgu yaparak, "Bu imzayla iki kentin tarihi arasında bir dostluk köprüsü kuruyoruz. Menteşe ile Çadır-Lunga arasındaki bu yeni kardeşlik, her iki kentin de kültürel ve ekonomik ufkunu genişletecek, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır." dedi.