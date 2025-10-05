Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'nın kültürel mirası sahneye taşındı

        Muğla'da, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir'in "Muğla Geleneksel Dans ve Müzik Kültürü" başlıklı dinleti, müzik ve söyleşisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 09:38 Güncelleme: 05.10.2025 - 09:38
        Muğla'nın kültürel mirası sahneye taşındı
        Muğla'da, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir'in "Muğla Geleneksel Dans ve Müzik Kültürü" başlıklı dinleti, müzik ve söyleşisi sanatseverlerle buluştu.

        Karademir, Büyükşehir Belediyesi binası önündeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla'nın binlerce yıllık bir kültürün taşıyıcısı olduğunu söyledi.

        Muğla'da antik çağlardan bugüne uzanan dans ve müziğin kentin kültürel kimliği olduğunu ifade eden Karademir, "Yörüklerin, halkın yarattığı bu değerler Muğla'nın ruhunu oluşturur. Muğla bu bakımdan çok zengin bir kent. Halk danslarının gelişimi, 18. yüzyılın sonunda halk biliminin doğuşuyla ivme kazandı. Cumhuriyet ile bu miras daha da zenginleşti ve 1970'li yıllardan sonra halk dansları daha popüler hale geldi." dedi.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise kültürel mirasın korunması gerektiğini belirtti.

        Somut olan mirası, hanları, hamamları tarihi dokunun yanı sıra bunun içinde yaşayan halkın yaşam ve yeme içme biçiminin de korunması gerektiğini aktaran Aras, bu yapıların, duvarların, sokakların içinde yaşam akarsa kıymetli olduğunu, bu yüzden mutlaka geçmiş değerleri gelecek nesillere aktarmaları gerektiğinin altını çizdi.

        Aras, Ege Üniversitesi Devlet Müziği Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir'e, Mehmet Ali Eren adına oğlu Kazım Eren'e, MSKÜ Öğretim üyesi ve halk oyunları eğitmeni Ahmet Elmastaş'a ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Murat Tuştaş'a, Muğla Bacası hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

