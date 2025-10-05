Dalaman'da firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "silahla yağma ve kasten yaralama" suçlarından toplam 18 yıl 19 gün hapis cezası bulunan hükümlünün Dalaman ilçesinde olduğunu tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
