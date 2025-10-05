Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira ile 1070 pound ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.