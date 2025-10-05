Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-4 Ekim'de il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira ile 1070 pound ele geçirildi.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

        Benzer Haberler

        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Dalaman'da firari hükümlü yakalandı
        Dalaman'da firari hükümlü yakalandı
        Muğla'nın kültürel mirası sahneye taşındı
        Muğla'nın kültürel mirası sahneye taşındı
        "Buğday Tanesi"ne Uluslararası Bodrum Film Festivali'nden ödül
        "Buğday Tanesi"ne Uluslararası Bodrum Film Festivali'nden ödül
        "Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" söyleşi ve sergi açılışlar...
        "Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" söyleşi ve sergi açılışlar...
        Yalıkavakspor Avrupa'ya veda etti
        Yalıkavakspor Avrupa'ya veda etti