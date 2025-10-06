Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:25 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:25
        Muğla'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Hüseyin Mutlu C. (28) idaresindeki 48 ARJ 208 plakalı motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde Kenan M'nin kullandığı kepçeyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde Hüseyin Mutlu C'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

