Muğla'da iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hüseyin Mutlu C. (28) idaresindeki 48 ARJ 208 plakalı motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde Kenan M'nin kullandığı kepçeyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Hüseyin Mutlu C'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
