Muğla'da, gezici dayanışma otobüsü kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklarla buluşuyor

–Muğla'da, büyükşehir belediyesinin "Kadınlar Güçleniyor Kent Eşitleniyor" vizyonuyla ziyaretlerine başlayan gezici dayanışma otobüsünün, kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklarla buluşmaya devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, merkezden kırsala herkese hizmet götürmenin hedeflendiği gezici dayanışma otobüsünün ilk durağının Milas'ın Bozbük Mahallesi olduğu, ardından Yatağan Akgedik, Ortaca Yeşilyurt, Bodrum Dirmil ve Ula Esentepe mahallelerinde de kadınlar ve çocuklarla buluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, otobüste kadınlar için psikolojik ve sosyal destek görüşmeleri, sağlık ve danışmanlık hizmeti, hukuki haklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme ile güçlenme ve dayanışma buluşmaları düzenlendiği belirtildi.

Çocuklar için de yaratıcı atölyeler, psikolojik destek ve rehberlik, sosyal etkinlikler ve paylaşım alanlarının otobüs içerisinde yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, böylece kadınlar kendilerine yönelik destek hizmetlerinden faydalanırken, çocukların da güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkânı bulduğuna vurgu yapıldı.