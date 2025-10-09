Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da, gezici dayanışma otobüsü kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklarla buluşuyor

        –Muğla'da, büyükşehir belediyesinin "Kadınlar Güçleniyor Kent Eşitleniyor" vizyonuyla ziyaretlerine başlayan gezici dayanışma otobüsünün, kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklarla buluşmaya devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:39
        Muğla'da, gezici dayanışma otobüsü kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklarla buluşuyor
        –Muğla'da, büyükşehir belediyesinin "Kadınlar Güçleniyor Kent Eşitleniyor" vizyonuyla ziyaretlerine başlayan gezici dayanışma otobüsünün, kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklarla buluşmaya devam ettiği bildirildi.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, merkezden kırsala herkese hizmet götürmenin hedeflendiği gezici dayanışma otobüsünün ilk durağının Milas'ın Bozbük Mahallesi olduğu, ardından Yatağan Akgedik, Ortaca Yeşilyurt, Bodrum Dirmil ve Ula Esentepe mahallelerinde de kadınlar ve çocuklarla buluştuğu ifade edildi.

        Açıklamada, otobüste kadınlar için psikolojik ve sosyal destek görüşmeleri, sağlık ve danışmanlık hizmeti, hukuki haklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme ile güçlenme ve dayanışma buluşmaları düzenlendiği belirtildi.

        Çocuklar için de yaratıcı atölyeler, psikolojik destek ve rehberlik, sosyal etkinlikler ve paylaşım alanlarının otobüs içerisinde yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, böylece kadınlar kendilerine yönelik destek hizmetlerinden faydalanırken, çocukların da güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkânı bulduğuna vurgu yapıldı.

        Gezici dayanışma otobüsünün yaklaşan özel günler için çocuklara özel programlar da düzenlediğinin altı çizilen açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çocuklar için hazırlanan Cumhuriyet atölyelerinde, hem değerler eğitimi verileceği hem de Cumhuriyetin anlamı ve kazanımlarının yaratıcı etkinliklerle çocuklara aktarılacağı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin kadın ve çocuklara doğrudan temas eden önemli bir sosyal belediyecilik örneği olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

