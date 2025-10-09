Fethiye'de "İleri Yaşta Sağlıklı Yaşam" konferansı düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İleri Yaşta Sağlıklı Yaşam" konulu konferans yapıldı.

Program, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen Sağlıklı ve Aktif Yaş Alma Programı (SAYAP) kapsamında, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

SAYAP'ın kurucusu Dr. Cemil Yavuz'un konuşma yaptığı etkinlikte, sağlıklı yaş alma süreciyle ilgili bilgi verildi.

Ayrıca müzisyen Serhan Korhan'ın müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum çalışanları ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de yer aldı.