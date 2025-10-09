Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Ölüdeniz yolunda alt yapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor

        Muğla'da, Fethiye Ölüdeniz yolunda gerçekleştirilen 328 milyon liralık yol ve altyapı yatırımı kapsamında çalışmaların etaplar halinde sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:44
        Fethiye Ölüdeniz yolunda alt yapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor
        –Muğla'da, Fethiye Ölüdeniz yolunda gerçekleştirilen 328 milyon liralık yol ve altyapı yatırımı kapsamında çalışmaların etaplar halinde sürdüğü bildirildi.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, projenin 3. etabında sıcak asfalt çalışmalarının Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak yolun trafiğe açıldığı, turizm sezonunun sona ermesiyle 2'nci ve 4'üncü etap çalışmalarının da yakında başlayacağı belirtildi.

        Açıklamada, Fethiye'nin en önemli turizm bölgelerinden Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü–Kayaköy yollarında gerçekleştirilen çalışmalarla bölge trafiğinin rahatlatılarak ulaşım güvenliğinin arttırıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, bin 600 metre yağmur suyu hattı ve 6 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımının yer aldığı vurgulandı.

        Fethiye ilçesi Ovacık şehir içi ve Ölüdeniz–Kayaköy yollarında 2’nci ve 4üncü etap yol yapım ve altyapı çalışmalarına jandarma kontrol noktasından kısa süre içinde yeniden başlayacağına dikkati çekilen açıklamada, 2'nci ve 4'üncü etapları için 165 milyon 236 bin 590 lira harcanacağını belirtildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye ve çevresinde yürütülen yatırımların bölge turizmine ve yaşam kalitesine katkı sağlayacağını bildirdi.

        Fethiye'nin, sadece Muğla’nın değil Türkiye'nin de en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Aras, bu bilinçle, hem turizm sezonunda vatandaşları mağdur etmemek hem de sezon sonrasında yatırımları hızla tamamlamak için planlı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

