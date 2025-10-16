Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda İzzettinköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince durdurulan araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ö.A. ile yabancı uyruklu S.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.