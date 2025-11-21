Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere ait bir otomobil ile ilçedeki ormanlık alanda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
