Muğla'da, sosyal hizmet atölyeleri çocukların gelişimine katkı sağlıyor

Muğla'da, tarihi Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyelerinde farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve engelli bireyler için görsel sanatlar, motor beceri gelişimi, engelli ergoterapi, engelli görsel sanatlar, satranç, akıl zeka oyunları, yaratıcı drama, İngilizce, matematiksel düşünce, ahşap boyama, quilling, mozaik, seramik, kağıt sanatları, okul öncesi etkinlikleri ve anne-çocuk gibi zengin içerikli atölyeler gerçekleştiriliyor.

Atölyeler, çocukların sanat yoluyla empati kurma, özgüven kazanma ve yaratıcılıklarını ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik planlanıyor. Dezavantajlı gruplara özel düzenlenen etkinliklerle de sosyal etkileşim, aidiyet duygusu, dikkat, el-göz koordinasyonu, odaklanma ve duyusal farkındalıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte çocukların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemek, onları hayata en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.