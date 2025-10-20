MUSKİ, güneş enerji santralleri sayesinde 42 milyon lira tasarruf sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, il genelinde faaliyet gösteren Güneş Enerjisi Santralleri (GES) sayesinde 42 milyon lira tasarruf sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MUSKİ, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, Muğla genelinde elektrik tasarrufu sağlamaya hızla devam ediyor.

Enerji verimliliği ve çevre dostu yatırımlar doğrultusunda il genelinde faaliyette olan GES'lerden elektrik üretimi sayesinde 42 milyon lira değerinde tasarruf sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, içme suyu ve kanalizasyonun ana hizmetler olduğunu, ancak kenti bütüncül bir şekilde ele alarak, gelecek vizyonunu sadece altyapının güçlendirilmesi değil aynı anda kendi kendine yetebilen, doğaya saygılı ve çevreye koruyan yapılarla desteklediklerini belirtti.

Güneşin yaşamın ve varoluşun sembolü, temiz ve yenilenebilir bir kaynak olduğunu vurgulayan Aras, bu nedenle otogarlar, meyve sebze halleri, içme suyu depoları, hayvan barınağı, güneş enerji tarlası gibi uygun olan her yere GES kurduklarını kaydetti.