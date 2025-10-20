Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da "Demokrasi Demos'u" isimli sempozyum düzenlenecek

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği ve MBB Felsefe ve Yaşam Akademisi işbirliğiyle "Demokrasi Demos'u" isimli sempozyum düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:35
        Muğla'da "Demokrasi Demos'u" isimli sempozyum düzenlenecek
        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği ve MBB Felsefe ve Yaşam Akademisi işbirliğiyle "Demokrasi Demos'u" isimli sempozyum düzenlenecek.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 25 Ekim'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Demokrasinin tarihsel kökenlerinden bugünün dijital çağındaki dönüşümüne kadar uzanan geniş bir çerçevede tartışmaların yapılacağı sempozyumda alanında uzman isimler, dört oturum boyunca demokrasinin temel kavramlarını ve güncel sorunlarını ele alacak.

        Sempozyumun açılış konuşmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın yapacak.

