Muğla&#39;nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar deniz dibinden atıkların yanı sıra çöp konteyneri çıkardı.Fethiye Belediyesi ile Akdeniz Koruma Derneği (AKD) işbirliğiyle İklim Değişikliğiyle Mücadele Haftası dolayısıyla Göcek Mahallesi&#39;ndeki bazı koylarda deniz dibi temizliği yapıldı.Gönüllü dalgıçların yer aldığı temizlikte, denizden çöp konteyneri ile bir miktar atık çıkarıldı.Cam şişe, plastik boru, kova ve tenekelerden oluşan atıklar, Göcek Meydanı&#39;nda sergilendikten sonra geri dönüşüme gönderildi.