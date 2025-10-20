Muğla'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Habertürk
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:15 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:15
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        İlçede bir kişiye yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.O, O.T. ile onlara yardım ve yataklık ettikleri belirlenen T.D. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M.O, O.T. ile T.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        2 Ekim Perşembe günü, Kemeraltı Mahallesi Hasan Işık Caddesi'nde, Ö. A.'yı motosikletinin üzerindeyken arkasından motosikletle yaklaşan iki şüpheli silahla ateş ederek karnından yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

