Muğla'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

2 Ekim Perşembe günü, Kemeraltı Mahallesi Hasan Işık Caddesi'nde, Ö. A.'yı motosikletinin üzerindeyken arkasından motosikletle yaklaşan iki şüpheli silahla ateş ederek karnından yaralamıştı.

İlçede bir kişiye yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.O, O.T. ile onlara yardım ve yataklık ettikleri belirlenen T.D. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

