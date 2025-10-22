Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenleyen ekiplere, şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri polis ekibince yakalandı.

Apartmana kaçan ve gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.