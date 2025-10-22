Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 02:05 Güncelleme: 22.10.2025 - 02:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenleyen ekiplere, şüpheliler tarafından ateş açıldı.

        Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri polis ekibince yakalandı.

        Apartmana kaçan ve gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi.

        Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...

        Benzer Haberler

        Mega yat "Radiant"a Bodrum'da yakıt ikmali yapıldı
        Mega yat "Radiant"a Bodrum'da yakıt ikmali yapıldı
        Eski AK Parti Milletvekili Boğa'nın trafik kazasında ölümüyle ilgili yargıl...
        Eski AK Parti Milletvekili Boğa'nın trafik kazasında ölümüyle ilgili yargıl...
        Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup 'Kevser' ismini aldı
        Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup 'Kevser' ismini aldı
        37'nci The Bodrum Cup yarışları başladı
        37'nci The Bodrum Cup yarışları başladı
        Fethiye'de ana isale hattındaki arıza 16 saatte giderildi
        Fethiye'de ana isale hattındaki arıza 16 saatte giderildi
        Muğla'da selden zarar gören üreticiye gübre desteği verildi
        Muğla'da selden zarar gören üreticiye gübre desteği verildi