Muğla'nın turizm vizyonu Antalya'da tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda yer alarak kentin turizm potansiyelini tanıttığı ve 2026 sezonu için iş birliklerini güçlendirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF) 22-24 Ekim tarihleri arasında Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7'nci kez kapılarını açtı.

Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturan fuarda, yabancı seyahat acenteleri, Türkiye’nin kaynak pazarlardaki güçlü tur operatörleri, uluslararası standartlarda hizmet veren konaklama tesisleri ile sektöre teknoloji, hizmet ve bilgi sağlayan firmalar yer aldı.

Fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından biri Muğla oldu.

Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye, Bodrum, Seydikemer ve Datça Belediyeleri, Muğla’nın doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve sürdürülebilir turizm hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Fuarda Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Muğla standını ziyaret etti.