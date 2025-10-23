Habertürk
Habertürk
        Bodrum'da limanda fok görüntülendi

        Bodrum'da limanda fok görüntülendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde limanda avlanan fok, vatandaşların ilgisini çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:33 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:33
        Bodrum'da limanda fok görüntülendi
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde limanda avlanan fok, vatandaşların ilgisini çekti.

        Kumbahçe Limanı'nda gezen vatandaşlar, bir fokun limanda demirli teknelerin alt kısımlarında yüzdüğünü fark etti.

        Limanda zaman zaman su yüzeyine çıkan fok, bazen de deniz dibine dalarak avlandı.

        O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülenirken, fok daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

