        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        MSKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Koç'a Kazakistan'da "Hizmet Nişanı" verildi

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Koç'a, Kazakistan'da Kazak dilbilimine katkılarından dolayı "Hizmet Nişanı" takdim edildi.

        Giriş: 24.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:38
        MSKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Koç'a Kazakistan'da "Hizmet Nişanı" verildi
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Koç'a, Kazakistan'da Kazak dilbilimine katkılarından dolayı "Hizmet Nişanı" takdim edildi.

        Kazakistan'ın Almatı şehrinde, 10-11 Ekim tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi ve Türk Akademisi tarafından Ordinaryüs Profesör Şora Srarıbayev'in doğumunun 100'üncü yılına ithafen "Küreselleşme Döneminde Filoloji ve Türkolojinin Güncel Sorunları" adlı kongre düzenlendi.

        Kongrede, eski Eğitim ve Bilim Bakanı, Kazakistan'ın eski Ankara Büyükelçisi, El-Farabi Kazakistan Devlet Üniversitesi Rektörü Janseyit Tüymebayev tarafından MSKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Koç'a, Kazak dilbilimine katkılarından dolayı "Hizmet Nişanı" takdim edildi.

        Programda, Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in kutlama mesajı okundu, Sarybayev'in Türk dili bilimine, özellikle Kazak dilinin tarihi, diyalektolojisi ve sözlük çalışmalarına yaptığı katkılar vurgulandı.

        Kongrede, Sarybayev'in bilimsel mirası temelinde Kazak dili bilimi, filoloji ve Türkoloji alanlarında yeni bilimsel yaklaşımlar ele alındı.

        Türkolojinin yalnızca ulusal kimlik araştırmalarını değil, aynı zamanda kültürlerarası iletişimi ve dilsel çeşitliliği inceleyen evrensel bir bilim dalına dönüştüğü belirtilen programda, dijitalleşme ve uluslararası akademik iş birlikleri sayesinde Türkoloji araştırmalarının kapsamının genişlediği ve buna bağlı görünürlüğünün artığı ifade edildi.

        Prof. Dr. Kenan Koç, burada yaptığı konuşmada, Kazakistanlı dilbilimcilerin dünya bilimine katkılarını anlattı.

        Kazak dilcileri ve edebiyatçılarının, yalnızca ulusal kimliğin temsilcileri değil aynı zamanda küresel kültür üretiminin etkin aktörleri haline geldiğini belirten Koç, dilbilim alanında gerçekleştirilen modernleşme ve dijitalleşme çalışmalarının, Kazak dilini çağın teknolojik koşullarına uyarladığını kaydetti.

        Koç, edebiyat alanındaki çeviri ve tanıtım faaliyetlerinin Kazakistan'ın kültürel diplomasi gücünü pekiştirmekte olduğunu, bu bağlamda Kazak dilcileri ve edebiyatçılarının, hem Türk dünyasının ortak kültürel belleğine katkıda bulunduğunu hem de küresel düzeyde Kazak kimliğinin çağdaş, üretken ve evrensel bir boyut kazandığını vurguladı.

        Türk Akademisi ve Kazakistan İlimler Akademisinin özel davetlisi olan Koç, Kazakçayla ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmalarından sonra ülkemizde Kazak Türkçesinin grameri, edebiyat tarihi, sözlükleri, bibliyografyası ile ilgili temel çalışmalar yaptığını anlattı.

        Koç, daha sonra önemli monografyalar yazdığını, her iki ülkenin tanınan dilci ve edebiyatçıların eserlerini karşılıklı olarak çevirdiğini, bu eserlerin Türkiye ve Kazakistan'da alanda bilgi birikiminin meydana gelmesinde doğrudan etkisi olduğunu belirtip, bu ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Törene, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Sayasat Nurbek, Almatı Valisi Darhan Satıbaldı, Türk Akademisi temsilcisi, Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerindeki ilim akademilerinin başkan ve temsilcileri, üniversite rektörleri ile Kazak dilbilimi, Türkoloji, filoloji ve dilbilim alanlarında çalışan yerli ve yabancı bilim insanları ile aydınlar ve öğrenciler katıldı.

