Muğla'da "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" devam ediyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" çeşitli gösterilerle sürüyor.
Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde paraşüt pilotlarının, serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Etkinlik kapsamında Türk Hava Kurumu paramotor ekibi de gösteri yaptı.
Babadağ pistlerinden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.
Festival, 26 Ekim'de sona erecek.
