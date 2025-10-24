Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" devam ediyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" çeşitli gösterilerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:43
        Muğla'da "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" devam ediyor
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" çeşitli gösterilerle sürüyor.

        Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde paraşüt pilotlarının, serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

        Etkinlik kapsamında Türk Hava Kurumu paramotor ekibi de gösteri yaptı.

        Babadağ pistlerinden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

        Festival, 26 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

