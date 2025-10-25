Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, Marmaris'te başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:11 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:11
        Muğla Valiliği himayesinde Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şampiyonaya 9 ile 82 yaş aralığında yaklaşık 2 bin kadın ve erkek yüzücü katıldı.

        Martı Hotels'in ev sahipliği yaptığı şampiyonanın Skoda Day gününde Skoda 3K Açık Su Yüzme yarışı, İçmeler Mahallesi'nde özel oluşturulan parkurda 259 sporcuyla start aldı.

        İlk yarış olan Skoda 3K'nin startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ve olimpiyat şampiyonu Hollandalı yüzücü Sharon Van Rouwendaal birlikte verdi.

        Güneşli bir havada ve durgun denizde gerçekleştirilen Skoda 3K'de erkeklerde Hasan Emre Musluoğlu, Polat Şimşek ve Eren Çelik, kadınlarda ise Hilal Zeyneb Saraç, Sesim Alpuğan ve Gülşah Günenç Eler dereceye girdi.

        AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 11 yıl önce Marmaris'te doğan ve Avrupa'nın en nitelikli şampiyonalarının başında gelen Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 25'incisini doğduğu denizde gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İklimin ve su sıcaklığının yüzme için ideal olduğu bir dönemde, güneşli bir havada şampiyonayı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:

        "2024'te Dünya Yüzme Birliği tarafından yılın sporcusu ünvanı verilen, 3 olimpiyatta madalya sahibi, 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane yüzücü Hollandalı Sharon Van Rouwendaal, onur konuğumuz. Sporcularımızı motive ediyor. Bugün AquaTolks söyleşi programında değerli bilgileri ve deneyimlerini aktaracak. Eğitimler verecek. Açık su yüzme sporuna çok ilkler kazandırdık. Bu şampiyonada yaklaşık 2 bin sporcumuz kulaç atacak."

        Demirel, sürdürülebilir şampiyona haline gelmelerinde çok değerli katkılar olduğuna işaret ederek, "Bizlerden katkılarını esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Yüzme Federasyonumuza, Marmaris Kaymakamlığımıza ve tüm destekçilerimize uzun yıllar devam etmesi dileğiyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Şampiyonanın ilk günü Skoda Day'de Skoda 3K yarışının yanı sıra Skoda 2K ve akşam da Shell Gece Yüzme etkinliği gerçekleştirilecek.

        25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, yarın 200M, Quick Sigorta 1K, Setur Marinas 5K ve Quick Sigorta Bayrak Yarışları etkinlikleriyle sona erecek.

