        Muğla Haberleri

        Muğla'da ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:40 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:40
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Y.A.T. idaresindeki 48 GZ 193 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda hasta taşıyan 48 AFN 672 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen ambulansla çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ile kaza yapan ambulanstaki hasta, diğer ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

