        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 716 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 716 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:05
        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 716 yolcu geldi
        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 716 yolcu geldi.

        İstanbul Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.

        Gemide, çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 716 yolcu ve 977 personel bulunduğu bildirildi.

        Akşam Pire Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

