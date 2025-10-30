Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gününde "Coğrafi Rota" adı altında açık denizde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 23:54 Güncelleme: 30.10.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gününde "Coğrafi Rota" adı altında açık denizde yapıldı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.

        Organizasyonun dördüncü gününde, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, Turunç açıklarına doğru seyir etti.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından ORC ve ORCCHR sınıfı yatların "Marmaris Belediyesi Günü"nde, "Coğrafi Rota" adı altında açık denizdeki mücadelesi, uzun rota olması nedeniyle geç saatlere kadar devam etti.

        ORC sınıfındaki yatların sonuçları belli olurken ORCCHR sınıfındaki yatların sonuçları ise hakem heyetinin değerlendirmesinden sonra açıklanacak.

        Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'daki etkinlik alanında son yarışlardan sonra takdim edilecek.

        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarınki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

        Organizasyonun 4. Yarış Günü'ndeki "Marmaris Belediyesi Günü"nde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

        ORC A: Chocolate-Sergeuei Chevtsov

        ORC B: Buyan-Sergei Karavaev

        ORC C: Artful-Konstantin Pistsov

        ORC D: Sail La Vie-Mikhail Tritonov

        ORC E: Looping-Yury Shuvalov

        ORC MAXİ:Mersin Yelken Akademisi-Oytun Çalışlar

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        "Vali Hanım" belgeselinin galası Muğla'da yapıldı
        "Vali Hanım" belgeselinin galası Muğla'da yapıldı
        İranlı paraşüt pilotu ve jimnastikçiden Babadağ semalarında akrobatik göste...
        İranlı paraşüt pilotu ve jimnastikçiden Babadağ semalarında akrobatik göste...
        Bodrum'da hafriyat yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Bodrum'da hafriyat yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        "Silver Whisper" kruvaziyeriyle Bodrum'a 340 turist geldi
        "Silver Whisper" kruvaziyeriyle Bodrum'a 340 turist geldi
        Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Muğlaspor, Elazığspor'u yenilenen stadında ağırlayacak
        Muğlaspor, Elazığspor'u yenilenen stadında ağırlayacak