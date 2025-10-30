Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gününde "Coğrafi Rota" adı altında açık denizde yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.

Organizasyonun dördüncü gününde, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, Turunç açıklarına doğru seyir etti.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından ORC ve ORCCHR sınıfı yatların "Marmaris Belediyesi Günü"nde, "Coğrafi Rota" adı altında açık denizdeki mücadelesi, uzun rota olması nedeniyle geç saatlere kadar devam etti.

ORC sınıfındaki yatların sonuçları belli olurken ORCCHR sınıfındaki yatların sonuçları ise hakem heyetinin değerlendirmesinden sonra açıklanacak.