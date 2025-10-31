GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi ile bir zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li belediye meclis üyesi ile bir zanlı tutuklandı.

İlçede müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A'nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İ.Ç'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye getirilişinde gazetecilerin soru yönelttiği N.A, masum olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını ileri sürdü.

N.A'nın, müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

Zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.