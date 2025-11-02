Muğla'da gençlerden narenciye toplayan işçilere destek

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gönüllü gençler, Ortaca ilçesinde düzenlenen narenciye hasadında tarım işçilerine destek verdi.

İlçeye bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde düzenlenen "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında bir araya gelen gençler, üreticilerle birlikte limon, mandalina ve nar topladı. Toplanan ürünler seçilerek kasalara konuldu.

Üretim süreciyle ilgili bilgi edinen gönüllü gençler, hem üretimin bir parçası oldu hem de dayanışmanın önemini pekiştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür faaliyetlere katılımının önemine dikkat çekildi, gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmaya devam edileceği kaydedildi.