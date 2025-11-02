Habertürk
Habertürk
        Muğla'da gençlerden narenciye toplayan işçilere destek

        Muğla'da gençlerden narenciye toplayan işçilere destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:55
        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gönüllü gençler, Ortaca ilçesinde düzenlenen narenciye hasadında tarım işçilerine destek verdi.

        İlçeye bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde düzenlenen "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında bir araya gelen gençler, üreticilerle birlikte limon, mandalina ve nar topladı. Toplanan ürünler seçilerek kasalara konuldu.

        Üretim süreciyle ilgili bilgi edinen gönüllü gençler, hem üretimin bir parçası oldu hem de dayanışmanın önemini pekiştirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür faaliyetlere katılımının önemine dikkat çekildi, gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmaya devam edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

