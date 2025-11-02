Marmaris'te 30 hafta sürecek "Pazar Sabah Namazı Buluşmaları" başladı

Marmaris ilçesinde 30 hafta sürecek "Pazar Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliğinin ilk buluşması gerçekleştirildi.

Marmaris Merkez Camileri Derneğince organize edilen etkinlik Yeni Cami'de başladı.

30 hafta boyunca her pazar sabahı gerçekleştirilecek etkinlikte zikir, Esmaü'l-Hüsna sohbetleri yapıldı, sorulan fıkhi sorulara cevaplar verildi.

Her ay merkez mahallelerdeki farklı bir camide gerçekleştirilecek etkinliğin ilkinde Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can "Allah Teala'nın zati ve subiti sıfatları" üzerine sohbet etti.

Yaklaşık 150 kişi katılım sağladığı ilk programın sonunca çorba ikram edildi.

Etkinliği düzenleyen dernek tarafından gençlerin ve cemaatin teşviki amacıyla bütün programı takip eden 10-25 yaş arası gençlerden 2 kişi, 26 yaş ve üzeri cemaatten 1 kişinin, yanında eşi veya bir arkadaşını da götürmek üzere kura ile Umreye gönderileceği kaydedildi.

Ayrıca Esmaü'l-Hüsna'yı ezberleyenler arasından 1 kişinin de kura ile Umre ödülü verilecek.