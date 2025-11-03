Habertürk
        Bodrum'da karaya oturan yelkenli tekne kurtarıldı

        Bodrum'da karaya oturan yelkenli tekne kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan yaklaşık 40 metrelik yelkenli tekne sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 22:27 Güncelleme: 03.11.2025 - 22:27
        Bodrum'da karaya oturan yelkenli tekne kurtarıldı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan yaklaşık 40 metrelik yelkenli tekne sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Koyu'nda bir yelkenli, seyir halindeyken sığlık alanda karaya oturdu.

        Tekne kaptanının yaptığı çalışmaya rağmen sığlık alandan çıkamaması nedeniyle durum, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bölgeden kurtarılan yelkenlide hasar meydana geldiği bildirildi.

