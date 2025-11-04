Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da iklim şartlarının iyi gitmesi çam balı rekoltesini yükseltti

        DURMUŞ GENÇ - Türkiye'de çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Muğla'da, büyük yangınlar nedeniyle azalan rekolte bu yıl hava şartlarının uygun olması nedeniyle geçmiş yılların ortalamasına yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:00
        Muğla'da iklim şartlarının iyi gitmesi çam balı rekoltesini yükseltti
        Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, AA muhabirine, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de, bu üretimin yüzde 80'inin ise Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi.

        İl genelinde yaklaşık 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını vurgulayan Kaya, 3 bin kadar ailenin de gezgin arıcı olarak Muğla'ya geldiğini ifade etti.

        Türkiye'deki arı varlığının yüzde 45-50'sinin bu bölgede olduğunu kaydeden Kaya, bal üretiminde önemli rol oynayan çam pamuklu böceklerinin, (Marchalina Hellenica) Muğla'da 2021 yılında çıkan orman yangınları nedeniyle çoğunun yok olduğunu dile getirdi.

        Kaya, bu böceklerin yeniden görülmesi ve iklim şartlarının beklenilen düzeyde gitmesi dolayısıyla çam balında rekoltenin eski günlerine kavuştuğunu aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Muğla'daki arıcıların yüzde 90'ı gezginci arıcılık yapıyor. Mart ayının 20'sinden sonra başladığımız hasat ve arı geliştirme çalışmalarımız eylül ve kasım aylarında çam balı rekoltesiyle tamamlanıyor. Bu sene çiçekte olduğu gibi çam balında da rekolte çok iyi. Son 4-5 yılın en yüksek rakamlarını yakalayarak şu an 20 bin ton çam balı rekoltesine ulaştık. 2020 yılından bu yana iklim değişikliği, pandemi ve büyük yangınlar nedeniyle arıcılık sekteye uğradı. Son 5 yılda 800-900 bin olan koloni sayımız 700 binlere kadar düştü. Ama geçen yıl ve bu yıl hem üretimde hem fiyatlarda bal iyi bir ivme kazandı. Bu yıl son 5 yılın en iyi dönemini yaşıyoruz. Muğla Çam balı hem coğrafi işaretli bir ürün hem de bir dünya markası ve buna sahip çıkmamız gerekiyor."

        - Dede mesleği arıcılığı ailecek sürdürüyorlar

        Yatağan ilçesinde yaşayan Tuncay Çamlı, 25 yıldır dede mesleği arıcılığı babası, eşi ve oğluyla sürdürdüğünü ifade etti.

        Mesleği babasından öğrendiğini belirten Şanlı, "Eşim bana yardım ediyor. Oğlum da bu işi sürdürmek için Arıcılık Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alıyor, arıcılık yapıyor. Ben bal üretimi, eşim arı ürünleri üretimi yapıyor. Bu sene bal üretimi çok iyi. Bu da Basra böceği popülasyonunu artmasından kaynaklanıyor. Üreticilerin aradığı saf çam balı bu sene oldu. Babam ve benim yaklaşık bin kovanımız var ve sürekli üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da gönderiyoruz." diye konuştu.

        Gülhan Çamlı ise eşiyle yaklaşık 6 yıldır arıcılık yaptığını, arıcılığı sevdiği için ana arı ve arı sütü eğitimi aldığını kaydetti.

        Eğitiminin ardından çam balı hasat döneminde eşine yardım ettiğini vurgulayan Çamlı, "Ben de ana arı, arı sütü, polen, propolis üretimi yapıyorum. İşimi severek yaptığım için daha çok doğayla ve arılarla iç içe oluyorum. Ürettiğimiz ürünler tam bir şifa kaynağı." ifadelerini kullandı.

        77 yaşındaki Niyazi Şanlı da babasından öğrendiği arıcılık mesleğini 70 yıldır severek yaptığını, aynı işi şimdi oğlu, gelini ve torunu ile sürdürdüğünü söyledi.

        Kaliteli bal üretimi yaptıkları için pazar sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Çamlı, "Biz 4 kuşaktır arıcılık yapıyoruz. Şimdi teknolojinin de gelişmesiyle çalışmalar biraz daha kolay oldu. Bu yıl çam balında verim çok iyi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da güzel olacak. Hakiki çam balını üretiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

