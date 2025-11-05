Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te 45 milyon liralık yol yatırımı tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 kırsal mahallede 45 milyon lira maliyetle yaptırılan yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te 45 milyon liralık yol yatırımı tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 kırsal mahallede 45 milyon lira maliyetle yaptırılan yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yürütülen 45 milyon liralık yol yatırımıyla ulaşım altyapısını güçlendirirken, mahalleler arası ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdi.

        Bayır ve Söğüt mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 750 metrelik yolda, zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatlarını tamamladı. Orhaniye Mahallesi yolunda ise yaklaşık 2 bin metrelik kısımda zemin düzenleme çalışmaları yapılıp, 16 bin metrekare parke döşemesi ile 1150 metre yağmursuyu hattı ve ızgara imalatı gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceliklerinin Muğla'nın her noktasında daha güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı
        Marmaris Kaymakamı Kaya ev ziyaretleri yaptı
        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğlaspor'da Kıyanç'tan teşekkür
        Muğlaspor'da Kıyanç'tan teşekkür
        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Yeni bir serinin başlangıcı için ka...
        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Yeni bir serinin başlangıcı için ka...
        Süt toplama aracı TIR'a çarptı; 1 ölü
        Süt toplama aracı TIR'a çarptı; 1 ölü
        Seydikemer'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Seydikemer'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...