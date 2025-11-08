MHP Muğla İl Başkanı Demirel'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanı Burak Demirel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Demirel, mesajında, ilkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlığıyla hayranlıkla anılacağını, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edeceğini belirtti.

Atatürk'ün yalnızca bir tarih figürü değil milletin geleceğine yön veren bir vizyonun sembolü olduğunu vurgulayan Demirel, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, cesaretiyle, vizyonuyla, kararlılığıyla Türk milletinin ufkunu açmış, bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaşlık ilkelerini bizlere miras bırakmıştır. Onun 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışı, milletimizin yükseliş yolundaki en büyük rehberidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak ülkenin birliği ve bekası için mücadele etmeye devam edecek. Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, her Türk milliyetçisinin asli görevidir. 10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil aynı zamanda bir sorumluluğun da hatırlatıcısıdır. Bizlere düşen onun çizdiği yolda ilerlemek, emaneti korumak ve Türk milletini hak ettiği güçlü, bağımsız ve müreffeh yarınlara taşımaktır."