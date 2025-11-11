Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çukuryurt mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile güvenlik dalış timi ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kara üzerinde 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
