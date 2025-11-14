Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Fethiye'de "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 13:52 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:52
        Fethiye'de "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Farkındalık Eğitimi" düzenlendi
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) çalışanlarına yönelik odanın Meğri Salonu'nda yapılan eğitim, KVKK Danışmanı Av. Batuhan Soydan tarafından verildi.

        Eğitimde, KVKK kapsamındaki yükümlülükler, kişisel veri envanter süreçleri, VERBİS kaydı ve veri işleme-saklama prensipleri anlatıldı.

        Eğitimde FTSO'da kullanılan aydınlatma metinlerinin QR kod aracılığıyla bina içerisinde bulundurulması konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

