Fethiye'de "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Farkındalık Eğitimi" düzenlendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) çalışanlarına yönelik odanın Meğri Salonu'nda yapılan eğitim, KVKK Danışmanı Av. Batuhan Soydan tarafından verildi.
Eğitimde, KVKK kapsamındaki yükümlülükler, kişisel veri envanter süreçleri, VERBİS kaydı ve veri işleme-saklama prensipleri anlatıldı.
Eğitimde FTSO'da kullanılan aydınlatma metinlerinin QR kod aracılığıyla bina içerisinde bulundurulması konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
