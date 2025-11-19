Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ortaokul öğrencisi kazandığı bursun ilk ödemesini okuluna bağışladı

        Muğla'nın Milas ilçesinde 8. sınıf öğrencisi, kazandığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın ilk ay ödemesini okuluna bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da ortaokul öğrencisi kazandığı bursun ilk ödemesini okuluna bağışladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde 8. sınıf öğrencisi, kazandığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın ilk ay ödemesini okuluna bağışladı.

        İlçeye bağlı kırsal Kısırlar Mahallesi'ndeki Kısırlar Ortaokulu öğrencisi Cansu Azbay, azmi ve disiplinli çalışmasıyla girdiği Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nı kazandı.

        Azbay, AA muhabirine, sınav sürecinde öğretmenlerinin ve okulun sunduğu imkanların kendisine büyük destek sağladığını söyledi.

        Başarısında okul ve öğretmenlerine çok şey borçlu olduğunu belirten Azbay, "Sağlanan eğitim ortamı, ilgi ve emek olmasaydı bu sınavı kazanmak kolay olmazdı. İlk bursumu okuluma duyduğum vefa nedeniyle bağışlamak istedim." dedi.​​​​​​​

        Ortaokul Müdürü Sedat Değer ise eğitimin sadece akademik başarıyla ölçülmediğini aynı zamanda insani ve ahlaki davranışların da büyük önem ifade ettiğini dile getirdi.

        Öğrencisinin vefalı davranışı dolayısıyla gurur duyduğunu kaydeden Değer, "Öğrencimiz okuluna duyduğu vefayı bu şekilde gösterdi. Bu anlamlı ve örnek davranışı bizleri hem çok duygulandırdı hem de gururlandırdı. Hem başarı hem de vefa örneğiyle çevresine ilham veren öğrencimiz Cansu Azbay'ı tebrik ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Milas Bafa Mahallesi'nde içme suyu deposu yenileniyor
        Milas Bafa Mahallesi'nde içme suyu deposu yenileniyor
        Muğla Büyükşehir bakım onarımdan 68 Milyon TL tasarruf etti
        Muğla Büyükşehir bakım onarımdan 68 Milyon TL tasarruf etti
        Marmaris'te kaymakamlık personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" kontrolleri y...
        Marmaris'te kaymakamlık personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" kontrolleri y...
        Taşınmaz kültür varlığı sayısında Muğla 3'üncü sırada yer alıyor
        Taşınmaz kültür varlığı sayısında Muğla 3'üncü sırada yer alıyor
        Muğla'da 'Sıfır Atık' çalıştayı
        Muğla'da 'Sıfır Atık' çalıştayı
        Muğla'da her 4 kişiden 1'inin otomobili var
        Muğla'da her 4 kişiden 1'inin otomobili var