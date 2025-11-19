Marmaris'te kaymakamlık personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" kontrolleri yapıldı

Marmaris Kaymakamlığı personelinin "İş Sağlığı ve Güvenliği" kontrolleri gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğu çerçevesinde, kurumda görev yapan personelin periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla, çalışma ortamında güvenli ve sağlıklı koşulların devamlılığının sağlanması, personelin görevlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde sürdürebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kaymakamlığımızda yürütülen iş sağlığı ve güvenliği süreçleri, ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli olarak takip edilmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kaymakam Nurullah Kaya'nın da ilgili değerlendirmelerden geçerek gerekli kontrollerini yaptırdığı kaydedildi.