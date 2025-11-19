Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te kaymakamlık personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" kontrolleri yapıldı

        Marmaris Kaymakamlığı personelinin "İş Sağlığı ve Güvenliği" kontrolleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:03 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:03
        Marmaris'te kaymakamlık personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" kontrolleri yapıldı
        Marmaris Kaymakamlığı personelinin "İş Sağlığı ve Güvenliği" kontrolleri gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğu çerçevesinde, kurumda görev yapan personelin periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

        Gerçekleştirilen çalışmalarla, çalışma ortamında güvenli ve sağlıklı koşulların devamlılığının sağlanması, personelin görevlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde sürdürebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kaymakamlığımızda yürütülen iş sağlığı ve güvenliği süreçleri, ilgili mevzuat doğrultusunda düzenli olarak takip edilmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Kaymakam Nurullah Kaya'nın da ilgili değerlendirmelerden geçerek gerekli kontrollerini yaptırdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

