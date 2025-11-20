Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki otomobil, biriken su nedeniyle yolda mahsur kaldı. Otomobillerden biri sürücünün müdahalesi sonrası yeniden çalışırken diğeri vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mazgallar taştı. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

