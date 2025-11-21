Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da antika tutkunu esnaf eski eşyaları kasap dükkanında sergiliyor

        Muğla'nın Datça ilçesinde antika ürünlere ilgi duyan esnaf, merakla oluşturduğu koleksiyonunu kasap ve restoran olarak işlettiği dükkanında müşterilerine sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:30
        Muğla'da antika tutkunu esnaf eski eşyaları kasap dükkanında sergiliyor
        Muğla'nın Datça ilçesinde antika ürünlere ilgi duyan esnaf, merakla oluşturduğu koleksiyonunu kasap ve restoran olarak işlettiği dükkanında müşterilerine sergiliyor.

        İskele Mahallesi'nde eşi Cemile ile 3 yıldır kasap ve restoran olarak hizmet veren dükkanı işleten Hasan Akbay, antika eşyalara merak saldığı için mezatlardan birçok ürün satın alarak koleksiyon oluşturdu.

        Büyüklerden kalan gümüş ve antikaları da koleksiyonuna dahil eden Akbay, bunları dükkanında sergilemeye başladı.

        Dükkana gelen müşteriler, Akbay'ın antika koleksiyonuna büyük ilgi gösteriyor.

        İşletmeci Hasan Akbay, yaptığı açıklamada, işletmede antikaları da sergilemeye karar verdiklerini söyledi.

        Böylece farklı bir ortam oluşturduklarını ifade eden Akbay, gelenlerin hem şaşırdığını hem de çok beğendiğini ifade etti.

        Kasaba gelenlerden Bekir Leblebici de gördüklerinden oldukça etkilendiğini belirterek, "Et almaya gelmiştim ama karşıma çıkan manzara beni çok şaşırttı. Kasapta her şey var. Antika koleksiyonları çok güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

