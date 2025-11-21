Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Alabalık Hastalıkları İzleme ve Takip Projesi'ne ilişkin sonuç toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Alabalık Hastalıkları İzleme ve Takip Projesi" kapsamında sonuç toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Alabalık Hastalıkları İzleme ve Takip Projesi'ne ilişkin sonuç toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Alabalık Hastalıkları İzleme ve Takip Projesi" kapsamında sonuç toplantısı yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Yangın Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda, Muğla'nın, su ürünlerinde 342 yetiştirici tesisi, 37 su ürünleri kooperatifi, 1168 balıkçılık gemisiyle önemli bir potansiyeli olduğunu söyledi.

        Kentin su ürünleri üretiminin yıllık 170-180 bin ton bandında devam ettiğini dile getiren Baydar, "Ülkemizin su ürünleri üretiminin neredeyse yüzde 30'luk kısmını gerçekleştiren çok büyük bir yapıya sahibiz. İhracat rakamlarına baktığımızda, bir önceki yıl 850 milyon dolar, geçtiğimiz yıl 625 milyon dolar, bu yıl ise 700 milyon dolar gibi bir rakamla ülkemizin hem üretim hem de döviz girdisine lokomotif olan çok büyük bir sektör." dedi.

        Baydar, Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024'te özellikle alabalık tesislerine yönelik 7,1 milyon balık için 13 milyon lira destekleme yapıldığını ifade etti.

        Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım da 2024'te ülkede 171 bin ton alabalık üretildiğini, bu üretimin katma değer ilave edilmeden oluşan değerinin ise 27 milyar lira olduğunu söyledi.

        - "Muğla'da 25 bin ton civarında porsiyon alabalık ve 400 milyon yavru ve yumurta üretilmektedir"

        Üretim sırasında çeşitli boylarda 8,5 milyar liralık alabalık kaybı yaşandığını belirten Yıldırım, "Muğla'da yıllık 25 bin ton civarında porsiyon alabalık ve 400 milyon yavru ve yumurta üretilmektedir. Bu üretimin katma değer ilave edilmeden oluşan değeri yaklaşık 5 milyar liradır. İlimizde üretim esnasında oluşan kayıpların toplamı yaklaşık 1,5 milyar lira. Projeyle, üreticilerimizin, su ürünleri sektörümüzün ve ülkemizin kayıplarını en asgari düzeye indirmek hedeflenmektedir." diye konuştu.

        MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı da balıklarda tespit edilen hastalık etkenlerinin, izlenecek stratejik adımların rapor haline getirildiğini ifade etti.

        Projenin en önemli özelliklerinin ileri teknoloji ve bilimsel derinlik olduğunu söyleyen Yağcı, şunları kaydetti:

        "Fakültemiz merkez laboratuvarında moleküler yöntemler kullanılarak bilimsel hassasiyeti en üst düzeyde çalışmalar gerçekleştirdik. Kapsamlı saha çalışmalarımız sonucunda sektörümüzü ileriye taşıyacak hedefleri belirledik. Üreticilerimizin, sektörümüzün karşı karşıya kaldığı zorlukları projede gördük. Bu bulgularla bir yol haritası ortaya çıktı. Bu da bizim için artık bir referans kaynağı olacaktır. Böylece bundan sonra daha iyiye nasıl ulaşabiliriz? Bunun tartışmasını yapacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Akdeniz Koruma Derneği'nden 'Dünya Balıkçılık Günü' mesajı
        Akdeniz Koruma Derneği'nden 'Dünya Balıkçılık Günü' mesajı
        Ortaca'da ev ve ahır yangını
        Ortaca'da ev ve ahır yangını
        Bodrum'da kamusal alanlar işgallerden temizleniyor
        Bodrum'da kamusal alanlar işgallerden temizleniyor
        Bodrum'da zeytin hasadı başladı
        Bodrum'da zeytin hasadı başladı
        Bodrum'un incileri Manisa maçına hazır
        Bodrum'un incileri Manisa maçına hazır
        Bodrum'da abartı egzozlu motosiklete 28 bin 937 lira ceza
        Bodrum'da abartı egzozlu motosiklete 28 bin 937 lira ceza