Bodrum'da standartlara uymayan egzoz kullanan sürücüye 28 bin lira ceza kesildi
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki motosiklet denetimlerinde standartları uymayan egzoz kullanan sürücüye 28 bin 937 lira para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında plakası olmayan motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde motosikletin abartı egzoz kullandığı tespit edildi.
Ekiplerce, motosiklet sürücüsüne ilgili kanun maddeleri kapsamında 28 bin 937 lira para cezası kesildi.
