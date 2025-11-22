Bodrum'da standartlara uymayan egzoz kullanan sürücüye 28 bin lira ceza kesildi

Ekiplerce, motosiklet sürücüsüne ilgili kanun maddeleri kapsamında 28 bin 937 lira para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında plakası olmayan motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde motosikletin abartı egzoz kullandığı tespit edildi.

