        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da standartlara uymayan egzoz kullanan sürücüye 28 bin lira ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki motosiklet denetimlerinde standartları uymayan egzoz kullanan sürücüye 28 bin 937 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.11.2025 - 10:34
        Bodrum'da standartlara uymayan egzoz kullanan sürücüye 28 bin lira ceza kesildi
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimler kapsamında plakası olmayan motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde motosikletin abartı egzoz kullandığı tespit edildi.

        Ekiplerce, motosiklet sürücüsüne ilgili kanun maddeleri kapsamında 28 bin 937 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

