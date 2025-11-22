Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de Kuş Cenneti'nin sakinleri, fotoğrafçılara renkli kareler sunuyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kuş Cenneti'nin sakinleri, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:00
        Fethiye'de Kuş Cenneti'nin sakinleri, fotoğrafçılara renkli kareler sunuyor
        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kuş Cenneti'nin sakinleri, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

        Foça Mahallesi'ndeki Çalış Kuş Cenneti, yılın belli dönemlerinde göçmen kuşların durak noktası, büyük bölümünde de birçok kuş türüne yuva oluyor.

        Bölgeye erken saatlerde gelen fotoğraf tutkunları, kendilerini kamufle ederek kuşları çekme mücadelesi veriyor.

        Fotoğrafçılar, özellikle yalıçapkınını çekebilmek amacıyla su ile sazlıkların yakın noktalarına kuşların konabilmeleri için düzenek kuruyor. Kuş Cenneti'nin sakinleri ise fotoğrafçıların kadrajına girerek onların en iyi kareye ulaşmasını sağlıyor.

        Fotoğrafçı Hamdi Yaman, AA muhabirine, 20 yıldır fotoğraf çektiğini, son 10 yıldır da özellikle kuşlarla ilgili çalışma yaptığını söyledi.

        - "Yalıçapkını, biraz ilginç kuş türü ve çok hızlı"

        Fethiye'deki Kuş Cenneti'ne özellikle göç mevsimlerinde göçmen kuşların uğradığını belirten Yaman, "Kış aylarında da genelde beyaz ve gri balıkçıl, yalıçapkını, saz delicesi ve benzeri kuşlar bulunuyor. Yalıçapkını, biraz ilginç kuş türü ve çok hızlı. Bu yüzden kuşun konması için bölgeye küçük dallar yerleştiriyoruz. O gelip konduğu zaman fotoğraf ve görüntüsünü çekiyoruz. Özellikle yalıçapkını, spesifik bir kuş ve bize sabrı öğretiyor. Eğer yeterince beklerseniz ve görünmezseniz çok güzel kareler elde edebilirsiniz." dedi.

        Kuşların lensleri tehdit olarak algıladıkları için alanda görünmez olma mücadelesi verdiklerini dile getiren Yaman, kuşları gözlemlemek amacıyla çadır kurduklarını veya kamufle olabilmek için elbise giydiklerini anlattı.

        - "Yılın yaklaşık 3-4 ayını bu alanda geçiriyorum"

        Yaklaşık 30 yıldır fotoğraf çeken Şefik Akkurt (60) da Çalış Kuş Cenneti'nde çok güzel zaman geçirdiğini ifade etti.

        Kuşları izlemenin, onların hareketlerini takip edip güzel pozlarını yakalamanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akkurt, şunları kaydetti:

        "Burada devamlı kışlayan bir balık kartalımız var. Gün boyu onun gelmesini beklemek beni rahatlatıyor. Eve döndüğümde güzel kareler yakalamışsam daha da çok mutlu oluyorum. Yılın yaklaşık 3-4 ayını bu alanda geçiriyorum. Yalıçapkını, hayran olduğum bir kuş. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu hızlı kuşu, Çalış Kuş Cenneti'nde gözlemliyoruz. Yalıçapkınının dalış anını çekmek, balığı nasıl avladığını görmek ve onu yakalamak, bir fotoğrafçı için çekilebilecek en güzel anlardan. Henüz hayalimdeki pozunu yakalayamadım."

        Akkurt, hayalindeki kareyi çekmek için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

