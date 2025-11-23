Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te su alıp yarısı batan tekneden yakıt sızıntısına karşı önlem alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 19:49 Güncelleme: 23.11.2025 - 19:49
        İçmeler Mahallesi'nde kıyıya bağlı bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

        Yarısı suya gömülen tekneden yakıt sızıntısı yaşanması nedeniyle bölgeye Sahil Güvenlik ve Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından tekneden yakıt sızıntısının yayılmaması için önlem alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

