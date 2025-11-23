Marmaris'te su alıp yarısı batan tekneden yakıt sızıntısına karşı önlem alındı

Ekipler tarafından tekneden yakıt sızıntısının yayılmaması için önlem alındı.

Yarısı suya gömülen tekneden yakıt sızıntısı yaşanması nedeniyle bölgeye Sahil Güvenlik ve Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ) ekipleri sevk edildi.

İçmeler Mahallesi'nde kıyıya bağlı bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

