Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı, 20 kişi tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 57 şüpheli yakalandı, 20 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 17-23 Kasım'da yapılan 3 bin 469 devriye görevinde, 38 bin 358 kişi ve 11 bin 913 araç kontrol edildi.

Ekiplerin yaptığı uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve yakalanan 57 kişiden 20'si tutuklandı.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.