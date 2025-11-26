Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

        Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, programa ilişkin desteklerin anlatıldığı gösterim sunuldu.

        Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Muğla’nın tarım çeşitliliği, doğal zenginliği ve turizm ile benzersiz bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

        Kentin arıcılıktan narenciyeye uzanan güçlü bir tarımsal potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Akbıyık, IPARD programı ile kırsal ekonominin daha da güçleneceğine inandıklarını, Muğla'da uygulanacak 13 projenin tamamının kadın girişimcilerden oluşmasından da mutlu olduğunu kaydetti.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı ise IPARD Programı'nın 81 ilde uygulanmaya başlandığını belirterek, "Ürünlerimizi yerinde işlemek ve pazarlamak üzere destekliyor, modern teknolojileri kırsalda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Muğla’da imzalanan 13 sözleşme ile yaklaşık 138 milyon liralık yatırım hayata geçirilmiştir." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da Muğla’nın yalnızca turizmde değil, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmada da önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

        Muğla'da 2 milyon 11 bin dekar tarım alanında üretim yapan, ÇKS'ye kayıtlı 29 bin 486 üretici bulunduğuna işaret eden Baydar, "35 bin 375 hayvancılık işletmemiz ile 247 bin büyükbaş ve 404 bin küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. 225 tarımsal örgütümüzden 12’si birinci derece örgüt niteliğindedir ve IPARD projelerinde bu örgütlerin rolü büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Antalyalı tarafından Vali İdris Akbıyık'a plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 2 milyon dekar alanda tarımsal faaliyet yapılıyor
        Muğla'da 2 milyon dekar alanda tarımsal faaliyet yapılıyor
        Datça'da virajı alamayan araç denize uçtu: 1 yaralı
        Datça'da virajı alamayan araç denize uçtu: 1 yaralı
        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanığın yargılanmasına de...
        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanığın yargılanmasına de...
        Marmaris'te yazdan kalma günler: Vatandaşlar sahillere akın etti
        Marmaris'te yazdan kalma günler: Vatandaşlar sahillere akın etti
        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayette yeni gelişmeler yaşandı
        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayette yeni gelişmeler yaşandı