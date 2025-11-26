Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Muğla'da "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, programa ilişkin desteklerin anlatıldığı gösterim sunuldu.

Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Muğla’nın tarım çeşitliliği, doğal zenginliği ve turizm ile benzersiz bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kentin arıcılıktan narenciyeye uzanan güçlü bir tarımsal potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Akbıyık, IPARD programı ile kırsal ekonominin daha da güçleneceğine inandıklarını, Muğla'da uygulanacak 13 projenin tamamının kadın girişimcilerden oluşmasından da mutlu olduğunu kaydetti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı ise IPARD Programı'nın 81 ilde uygulanmaya başlandığını belirterek, "Ürünlerimizi yerinde işlemek ve pazarlamak üzere destekliyor, modern teknolojileri kırsalda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Muğla’da imzalanan 13 sözleşme ile yaklaşık 138 milyon liralık yatırım hayata geçirilmiştir." dedi.