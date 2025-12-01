Datça'da Cumalı Çeşmeköy Atatürk İlkokulu restore edilecek
Muğla'nın Datça ilçesindeki Cumalı Çeşmeköy Atatürk İlkokulu, aslına uygun şekilde restore edilecek.
Muğla'nın Datça ilçesindeki Cumalı Çeşmeköy Atatürk İlkokulu, aslına uygun şekilde restore edilecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) yürütülecek çalışmayla ilçenin simge yapılarından olan okulun özgün mimari dokusu korunacak.
Restorasyon süreci tamamlandığında bina, modern eğitim standartlarına uygun hale getirilerek öğrenciler için güvenli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunacak.
Projenin hem kültürel mirasın korunmasına hem de eğitim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.