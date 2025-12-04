Bodrum'da iki asker arkadaş 25 saatte 102 kilometre yürüdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki asker arkadaş, 25 saatte 102 kilometre yürüyüş yaptı.

Yeşilay Bodrum İlçe Temsilcisi Kaan Toker (60), farkındalık oluşturmak için yürümeye karar verdi. Turgutreis Kadıkalesi mevkisinde yürüyüşe başlayan Toker, yanına asker arkadaşı gazi Hasan Danacı'yı da (62) alarak yaklaşık 25 saatte yürüyüşünü tamamladı.

Yürüyüşte zaman zaman zorlanan Toker, asker arkadaşının da desteğiyle farkındalık projesini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Toker, gazetecilere, yürüyüşe başladıktan 40 kilometre sonra zorlandığını, yürüyüş yaptığını duran asker arkadaşının kendisine eşlik etmeye geldiğini söyledi.

Geri kalan yolu beraber yürüdüklerini ifade eden Toker, "Onunla birlikte askerlik anılarımızı canlardık ve bana yürüyüşte güç verdi. Annem yakın zamanda vefat etmişti onu da düşünerek yürüyüşümü başarıyla tamamladım. Amacım hem Cumhuriyetimizin 102. Yılında farkındalık oluşturmak ve Bodrum'da kurulacak olan bağımlıların tedavi gördüğü Yeşilay Danışmanlık Merkezi projesine destek vermek." dedi.

Askerlik yaptığı 1987'de gazi olan Hasan Danacı da asker arkadaşına yürüyüşte 62 kilometre eşlik ettiğini ve bundan da büyük keyif aldığını dile getirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk da iki asker arkadaşın zorlu koşullarda 29 saatte tamamlamayı düşündükleri yürüyüşü 25 saatte bitirdiklerini ifade ederek, azim ve kararlılıkları için ikiliyi tebrik etti.