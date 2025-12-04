Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü

Yangın söndürme çalışmaları sırasında çevrede bir süre panik yaşandı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir siteden dumanların çıktığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri belirtilen adrese gitti. Evden alevlerin yükseldiğini gören ekipler yangına müdahale etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.