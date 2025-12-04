Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:22 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:22
        Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir siteden dumanların çıktığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri belirtilen adrese gitti. Evden alevlerin yükseldiğini gören ekipler yangına müdahale etti.

        Yangın söndürme çalışmaları sırasında çevrede bir süre panik yaşandı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmayla söndürülen yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

        Öte yandan yangının kundaklama sonucu çıktığı ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

