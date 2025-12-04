Muğla'da devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 48 HO 2015 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Yanıklar mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 6 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da kaza yerinde incelemelerde bulundu.
