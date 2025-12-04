Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:21
        Muğla'da devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        B.K. idaresindeki 48 HO 2015 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Yanıklar mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile 6 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da kaza yerinde incelemelerde bulundu.

