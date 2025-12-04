Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 18:57 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:57
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin kentte olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

