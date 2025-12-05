Stratonikeia antik kentinde zeytin hasadı festivali yapıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde zeytin hasadı festivali gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer merkezleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı devam ediyor.

Kentte ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında temsili zeytin hasadı, zeytin fidanı dağıtımı ve zeytinyağı tadımı yapıldı.

Festivalin açılışında konuşan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, antik kentte yürütülen kazılarla her yıl binlerce eserin gün yüzüne çıktığını, düzenlenen festivallerle bilinirliğin daha çok arttığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk ise Stratonikeia ve Lagina antik kentinde ortaya çıkan kültür hazinelerinin turizme önemli katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise Stratonikeia'nın bir antik kent olmanın ötesinde kentin belleğini oluşturan büyük bir miras olduğunu ifade etti.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia ile Lagina Kutsal Alanı'nda, antik dönemlerden bugüne farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl birincisi düzenlenen festivali daha da büyüterek geleneksel hale getirmek için çaba harcayacaklarını aktaran Söğüt, “Bölgede en az 5 bin yıldır zeytinin üretildiği, mutfakta yer aldığı ve gastronomide kullanıldığı biliniyor. Onun için de antik kentin içerisinde ve çevresinde bulunan bu zeytinle ilgili farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler zeytin silkme, toplama ve ayıklama süreçlerine katıldı. Bölgede kurulan stantlar da yöresel ürünlerden tatma imkanı bulan ziyaretçiler, fotoğraf sergisini de gezdi.