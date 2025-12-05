Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Stratonikeia antik kentinde zeytin hasadı festivali yapıldı

        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde zeytin hasadı festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stratonikeia antik kentinde zeytin hasadı festivali yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde zeytin hasadı festivali gerçekleştirildi.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer merkezleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı devam ediyor.

        Kentte ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında temsili zeytin hasadı, zeytin fidanı dağıtımı ve zeytinyağı tadımı yapıldı.

        Festivalin açılışında konuşan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, antik kentte yürütülen kazılarla her yıl binlerce eserin gün yüzüne çıktığını, düzenlenen festivallerle bilinirliğin daha çok arttığını söyledi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk ise Stratonikeia ve Lagina antik kentinde ortaya çıkan kültür hazinelerinin turizme önemli katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise Stratonikeia'nın bir antik kent olmanın ötesinde kentin belleğini oluşturan büyük bir miras olduğunu ifade etti.

        Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia ile Lagina Kutsal Alanı'nda, antik dönemlerden bugüne farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Bu yıl birincisi düzenlenen festivali daha da büyüterek geleneksel hale getirmek için çaba harcayacaklarını aktaran Söğüt, “Bölgede en az 5 bin yıldır zeytinin üretildiği, mutfakta yer aldığı ve gastronomide kullanıldığı biliniyor. Onun için de antik kentin içerisinde ve çevresinde bulunan bu zeytinle ilgili farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından ziyaretçiler zeytin silkme, toplama ve ayıklama süreçlerine katıldı. Bölgede kurulan stantlar da yöresel ürünlerden tatma imkanı bulan ziyaretçiler, fotoğraf sergisini de gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Balıkçıların kurtardığı yavru Akdeniz Foku yetkililere teslim edildi
        Balıkçıların kurtardığı yavru Akdeniz Foku yetkililere teslim edildi
        Köyceğiz'de öğretmenler Floor Curling Turnuvasında yarıştı
        Köyceğiz'de öğretmenler Floor Curling Turnuvasında yarıştı
        Otizmli bireylerin sahne performansı ayakta alkışlandı
        Otizmli bireylerin sahne performansı ayakta alkışlandı
        Stratonikeia'da ilk 'Zeytin Hasat Festivali' düzenlendi
        Stratonikeia'da ilk 'Zeytin Hasat Festivali' düzenlendi
        Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kazaya neden oldu; o anla...
        Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kazaya neden oldu; o anla...
        Bodrum'da el freni çekilmeyen otomobilin taşıt yoluna çıktığı an güvenlik k...
        Bodrum'da el freni çekilmeyen otomobilin taşıt yoluna çıktığı an güvenlik k...